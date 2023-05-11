Калын назвал Путина «прозорливым лидером»

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Официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в интервью телеканалу CNN Türk заявил, что считает президента России Владимира Путина «прозорливым лидером». По мнению Калына, Путин не пытается навязать Эрдогану выбор стороны в украинском конфликте.

У Путина и Эрдогана, сказал Калын, очень хорошие и крепкие отношения, которые основаны на взаимном доверии. Именно благодаря таким отношениям между двумя лидерами может идти работа по Сирии, Астанинскому процессу, зерновому коридору и по другим критически важным вопросам.

Калын подчеркнул, что в Москве прекрасно знают позицию Анкары по украинскому вопросу. Турецкая сторона считает, что «конфликт должен завершиться на базе территориальной целостности Украины и при сохранении ее политической независимости, а также с условием возвращения всех аннексированных территорий». Путин, по словам Калына, прекрасно это понимает, и, как прозорливый лидер, не пытается навязать Эрдогану свою точку зрения.

На вопрос ведущего о том, поддерживает ли Путин Эрдогана в связи с предстоящими 14 мая в Турции выборами президента и парламента, Калын ответил, что такая постановка вопроса не очень правильна и «речи о поддержке не идет». Он еще раз подчеркнул, что между Путиным и Эрдоганом выстроены очень эффективные отношения, которые позволяют «успешно вести дипломатию на высшем уровне».