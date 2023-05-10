ЦАХАЛ поразил палестинские ракетные площадки

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Израильские истребители и вертолеты поразили в среду 40 площадок для запуска ракет и минометных снарядов радикального палестинского движения «Исламский джихад» в секторе Газа.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), отметив, что военные продолжают наносить удары по целям радикалов в ответ на ракетные обстрелы еврейского государства ранее.

«Истребители и вертолеты ЦАХАЛ нанесли удары по 40 ракетным и минометным площадкам и установкам, принадлежащим террористической организации «Исламский джихад» в секторе Газа. Армия продолжает наносить удары по пусковым установкам и дополнительным позициям, принадлежащим террористической организации «Исламский джихад», — говорится в заявлении