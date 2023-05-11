«Сейчас не время углублять отношения с Россией». Госдеп предупредил Тбилиси

105 Просмотров

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки предупредил власти Грузии об ожидаемых санкциях в случае возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Об этом в комментарии грузинскому изданию Accent сообщил представитель Госдепа 10 мая.

В заявлении говорится, что ряд западных стран, в том числе США, запрещают российским самолетам заходить в их воздушное пространство. Если прямые рейсы между Россией и Грузией будут возобновлены, это может стать причиной санкций в отношении грузинских авиакомпаний, обслуживающих воздушные суда, подпадающие под действие контроль импорта и экспорта.

В Госдепе подчеркнули, что сейчас не время углублять отношения с Россией. Отмечается, что вместо восстановления авиасообщения или изменениях в визовом режиме для грузинского народа было бы лучше, если бы РФ вывела свои войска с 20% территории Грузии, которая сейчас оккупирована Россией.