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Феерический гала-концерт на Джыдыр дюзю (фото)

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10 мая на Джыдыр дюзю состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля «Харыбюльбюль», организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана в культурной столице Азербайджана Шуше.

На гала-концерте выступили мастера искусств стран-участниц фестиваля, уточняет «Азертадж».

В рамках концерта были представлены композиция «Харыбюльбюль», вокально-инструментальная композиция «Сёз мейданы» в исполнении мастеров искусств Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Турции и Туркменистана, композиции «Чахаргях бехси», «Эфсане Туран», «Халг хазинеси» в исполнении ансамбля «Виртуозы тюркского мира», выступления стран-участниц, другие номера танцевальных коллективов.

Гала-концерт завершился композицией «Страна Огней Азербайджан» в исполнении всех участников.

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