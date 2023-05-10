«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Экономика

Болгария покинет созданные при СЭВ банки

bank

Болгария выйдет из числа членов Международного инвестиционного банка (МИБ) и Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС), созданных во второй половине ХХ века с целью содействия экономическому развитию государств — членов Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) (1949-1991), 15 и 17 августа соответственно. Об этом в среду, отвечая на вопросы депутатов парламента, сообщила министр финансов технического правительства страны Росица Велкова, трансляция велась на сайте парламента.

«Каждое государство может прекратить свое членство в банках с предварительным уведомлением, поданном за 6 месяцев до даты выхода. Министерство иностранных дел уже отправило уведомления в два банка о том, что Болгария прекращает свое участие. Переговоры по взаимным обязательствам будут проводиться таким образом, чтобы защитить интересы государства», — сообщила Велкова, не приводя дополнительных подробностей.

Теги:
Из этой рубрики
bank
Экономика

Болгария покинет созданные при СЭВ банки

2023/05/10, 19:18
406935852 0 94 1024 673 2072x0 60 0 0 8d721e0d95cf693101fd921569cc305d
Экономика

В Азербайджане в 2023 году инфляция зафиксирована на уровне 13,5%

2023/05/10, 17:21
neft5
Экономика

Нефть подешевела после отчета компании Saudi Aramco

2023/05/09, 13:42
dollari
Экономика

МВФ: В мире наблюдается постепенный отказ от доллара

2023/05/06, 22:33
Samir Sharifov 123
Экономика

Шарифов заявил о необходимости внесения изменений в госбюджет

2023/05/06, 10:49
india azeri
Экономика

В Индии довольны развитием связей с Азербайджаном

2023/05/05, 18:32
merkezi bank 26
Экономика

Центробанк Азербайджана выпустил инвестиционные монеты

2023/05/05, 11:44
mishel obama
Экономика

Обама стала соучредителем производителя еды и напитков для детей

2023/05/05, 01:00
market15
Экономика

Индекс Veyseloglu: Рост цен в апреле составил 13.1%

2023/05/04, 15:14