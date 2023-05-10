Болгария покинет созданные при СЭВ банки

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Болгария выйдет из числа членов Международного инвестиционного банка (МИБ) и Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС), созданных во второй половине ХХ века с целью содействия экономическому развитию государств — членов Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) (1949-1991), 15 и 17 августа соответственно. Об этом в среду, отвечая на вопросы депутатов парламента, сообщила министр финансов технического правительства страны Росица Велкова, трансляция велась на сайте парламента.

«Каждое государство может прекратить свое членство в банках с предварительным уведомлением, поданном за 6 месяцев до даты выхода. Министерство иностранных дел уже отправило уведомления в два банка о том, что Болгария прекращает свое участие. Переговоры по взаимным обязательствам будут проводиться таким образом, чтобы защитить интересы государства», — сообщила Велкова, не приводя дополнительных подробностей.