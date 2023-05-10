Президент Алиев и члены его семьи посетили могилу великого Гейдара Алиева

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Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

Президент возложил венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, почтил память великого лидера.

Затем глава государства, первая леди и члены семьи возложили цветы к могиле супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.