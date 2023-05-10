В WhatsApp появится очередная новая функция

97 Просмотров

В веб-версии мессенджера WhatsApp появится еще одна новая функция, дающая возможность редактировать уже отправленные сообщения. Новая функция в настоящее время доступна для некоторых бета-тестеров. Правда, времени на редактирование сообщения после его отправления не так много.

Как сообщает Gadgets360.com, новая функция появилась в WhatsApp Web версии 2.2319.9. Для редактирования сообщения пользователь просто нажимает правую кнопку мыши, после чего появляется команда «Редактировать сообщение». Пока речь идет только о возможности редактирования текстовых сообщений.

После отправки текста у пользователя будет всего пять минут на его редактирование, и за это время он может редактировать сообщение столько раз, сколько захочет. Кроме того, эта функция будет работать как в индивидуальных, так и в групповых чатах.

Когда в прошлом году Apple выпустила iOS 16, компания сделала возможным редактирование текстов в собственном мессенджере в течение 15 минут, хотя каждое сообщение можно было редактировать только пять раз.

Хотя эта функция редактирования доступна только в бета-версии WhatsApp Web, WABetaInfo сообщает, что эта же функция скоро появится и в бета-версиях Android и iOS. В частности, уведомления о редактировании сообщений уже доступны в бета-версии WhatsApp для Android 2.23.10.10. Возможно, это последний шаг перед тестированием функции для мобильных приложений.

Стоит отметить, что в других мессенджерах эта функция есть уже давно. Например, в Telegram есть возможность не только бесследно удалять сообщения, но и редактировать их, хотя после редактирования текста сообщение помечается соответствующим образом.