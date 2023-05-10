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Бахар Мурадова анонсировала открытие детских приютов в регионах

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Председатель Госкомитета  по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова заявила журналистам о ходе процесса создания в регионах страны детских приютов.

«Не только наш комитет, но и все соответствующие структуры ведут скоординированную работу в этом направлении. Мы осуществляем деятельность по защите прав и улучшения социально-бытового положения детей, находящихся в трудных условиях. Как координирующий орган мы держим процесс под постоянным контролем, информируем госорганы и международные структуры.

Наше учреждение периодически выступает с отчетами в двух из восьми органов ООН. В настоящее время комитет готовит рекомендации и отчет как о правах ребенка, так и о возложенных на нас обязательствах в связи с дискриминацией прав ребенка. Одним из таких обязательств является создание приютов. В связи с этим разработаны государственные программы, в рамках которых планируется создание приютов в регионах», — сказала Бахар Мурадова, так же отметившая, что продолжаются стартовавшие в прошлом году работы по строительству пяти семейных центров, включая двух на освобожденных территориях.

«Уже подготовлена проектно-сметная документация. В самое ближайшее время начнется строительство. Скоро будут сданы в эксплуатацию пять центров», — добавила глава госкомитета.

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