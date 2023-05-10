Байрамов и Мирзоян проведут переговоры 19 мая

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в переговорах, запланированных в Брюсселе, 19 мая также запланированы переговоры на уровне министров иностранных дел в Москве. Об этом заявил замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян, добавив при этом, что на столе переговоров текст мирного договора.

На вопрос, на какой стадии находятся переговоры, Сафарян ответил: «Вы знаете о заявлениях, которые были сделаны после раунда переговоров в Вашингтоне. Я не могу сказать ничего нового, кроме сообщений, распространенных МИД Армении».