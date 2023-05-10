«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

В Шуше показали фильм о жизни и деятельности Гейдара Алиева

shusha heydar aliyev film 100523 01

10 мая в Шуше по случаю 100-летия со дня рождения великого лидера, архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева состоялся показ документального фильма “След” (“İz”).

На мероприятии присутствовали официальные лица страны, а также гости Международного музыкального фестиваля «Харыбюльбюль», известные деятели культуры, искусства и науки.

В фильме, представленном Фондом Гейдара Алиева, рассказывается о жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева. Сценарий фильма охватывает различные периоды политической деятельности великого лидера на основе его выступлений. В фильме повествуется о жизни общенационального лидера, его привязанности к Азербайджану и народу страны, последовательной политике по укреплению Азербайджана как независимого государства, в направлении освобождения Карабаха от оккупации. Также в фильме отражены освобождение от 30-летней армянской оккупации наших земель армией под руководством Президента Азербайджана, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и восстановление территориальной целостности нашей республики, что является претворением в жизнь завета и мечты общенационального лидера Гейдара Алиева.

Теги:
Из этой рубрики
14867249052973954124
Общество

Бахар Мурадова анонсировала открытие детских приютов в регионах

2023/05/10, 15:59
metro main 301222 1
Общество

Изменен график работы бакинского метро

2023/05/10, 15:45
shusha heydar aliyev film 100523 01
Общество

В Шуше показали фильм о жизни и деятельности Гейдара Алиева

2023/05/10, 15:40
xsVbvY3meZPn
Общество

Алиевы ознакомились в Шуше со строительством жилого комплекса из 23 зданий

2023/05/10, 15:00
1613207197 1609748635 1571047651 pasmurnoveter
Общество

Завтра в Баку возможны кратковременные дожди

2023/05/10, 13:41
tyabrik
Общество

Алиевы приняли участие в ряде мероприятий в Шуше

2023/05/10, 13:02
059a468f e374 323d a138 8a8f074bcd8e e1683705732265
Общество

Семьям шехидов и инвалидам войны предоставили еще 100 квартир и домов

2023/05/10, 12:10
1683701558606097142 1000x669
Общество

«Наша армия демонстрировала свою силу не на параде, а на поле боя. Не позволим совать свой нос в наши дела». Алиев обратился к народу

2023/05/10, 10:55
mexriban2 e1682690931150
Общество

Мехрибан Алиева о Гейдаре Алиеве: «Ваши глаза, улыбка, смех и слезы…»

2023/05/10, 10:33