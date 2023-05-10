Политолог Магда: «Окажись азербайджанские военные в аналогичной ситуации, они думали бы так же»

414 Просмотров

Вопрос контрнаступления украинских войск стоит на повестки дня. Ряд официальных лиц, экспертов и информированных источников заявляют о том, что контрнаступление начнется через 2-3 недели. Другие же, к примеру глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, говорят о том, что наступление уже началось.

Как отмечает украинский эксперт Евгений Магда в беседе с «Минвалом», вопрос контрнаступления на сегодня является наиболее актуальной темой во всех мировых СМИ.

По его словам, в этом нет ничего удивительного, потому что российско-украинская война носит глобальный характер и соответственно развитие событий привлекает большое внимание.

«Я бы сказал, что это серьезный момент, но хочу подчеркнуть главное: украинские военные будут освобождать свои территории вне зависимости от того, будут ли поставлены ракеты F-16 или же дальнобойные ракеты. Мы видим, что у Запада нет сегодня консенсуса в этом вопросе, но вопрос восстановления территориальной целостности Украины не зависит от степени оснащенности ВСУ», — сказал политолог.

Аналитик добавил, что украинская армия будет принимать максимум усилий по освобождению своих территорий и в этом ни у кого сомнений быть не должно.

«Я думаю, что окажись азербайджанские военные в аналогичной ситуации, они думали бы так же», — отметил он.

Говоря о недавних ударах дронов по Кремлю, эксперт обратил внимание на следующее:

«Почему между опубликованными кадрами и официальным заявлением была долгая пауза? Почему первые видео были опубликованы в распространяющих российскую дезинформацию телеграм-каналах? Мы же не станем верить в рассказы России о своих же поражениях. Поэтому считаю, что это видео было элементом мобилизации россиян в контексте происходящего на фронте российско-украинской войны и стремлением показать Западу, что Москва готова вступать в более интенсивные боевые действия или же сигналом, что Запад должен надавить на Украину, чтобы та отказалась от военных действий».

Однако во всей этой истории очевидно, что украинская армия одним своим контрнаступлением не сможет вернуть все свои территории, а потому после лета или по итогам контрнаступления, вне зависимости от его итогов, начнется процесс переговоров.

«Я не думаю, что сегодня с Россией можно говорить о переговорах. Потому что говорить с преступниками и убийцами очень сложно. После всех военных преступлений, совершенных Россией в Украине, вопрос переговоров является вторичным. Украина не будет выступать инициатором этих переговоров. Я думаю, Россия пытается создать ситуацию, при которой Запад будет подталкивать Украину к переговорам. Однако все будет зависеть от самой украинской армии и ее результатов», — сказал эксперт.

По его словам, «мы находимся в ситуации, когда развитие российско-украинской войны зависит от ситуации на поле боя».

«Рассчитывать, что кто-то в серьез сможет договариваться за спиной украинского народа — это крайне наивно. Так могут думать только россияне, которые никогда не понимали украинцев и всегда пытались использовать их как ресурс для создания российской империи. Ничего подобного не будет. Запад всегда подчеркивает то, что переговоров без участия Украины не будет, а в Киеве есть консенсус, что без восстановления территориальной целостности страны, власть разговаривать с Россией не станет. Эту позицию власти Украины будут доносить до всех своих партнеров», — резюмировал Магда.

Ниджат Гаджиев