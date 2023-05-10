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Алиевы ознакомились в Шуше со строительством жилого комплекса из 23 зданий

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились со строительством жилого комплекса из 23 зданий в городе Шуша.

Специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал главу государства и первую леди о проделанной работе.

Было отмечено, что общая площадь жилого комплекса из 23 зданий составляет около 8 гектаров. Возведение 8 зданий здесь началось 1 июля, а 15 зданий — 1 сентября прошлого года. Строительство комплекса планируется завершить в конце нынешнего года.

Было сообщено, что в жилом комплексе в целом будет сдано 450 квартир, в том числе 28 – одно-, 195 – двух-, 190 – трех-, 30 – четырех- и 7 – пятикомнатных. Большинство квартир в комплексе планируется передать в распоряжение бывших вынужденных переселенцев, а часть предназначена для служебного пользования лиц, работающих в Шуше. В комплексе, состоящем из трех- и пятиэтажных зданий, будут созданы все условия для комфортного проживания людей. На территории планируется проделать широкомасштабную работу по благоустройству и озеленению.

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