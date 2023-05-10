Песков: Гейдар Алиев — совершенно экстраординарная личность

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что экс-президент Азербайджана Гейдар Алиев был выдающейся личностью и сделал многое для развития отношений между Москвой и Баку.

«Это совершенно экстраординарная личность. Личность, которая вошла в историю нашей когда-то общей страны, которая навсегда вошла в историю современного Азербайджана и вошла в историю современных российско-азербайджанских отношений», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге.

Представитель Кремля заверил, что РФ «разделяет радость этой даты вместе с азербайджанскими друзьями». «И, конечно, мы храним память о той роли, которую внес во все, о чем мы выше говорили, Гейдар Алиев», — заверил он.