Ход конем Шавката Мирзиеева

973 Просмотров

Лидер Узбекистана объявил о проведении в стране досрочных президентских выборов. Разбираемся, что стоит за такой поспешностью, нужна ли она, как отразится на стабильности самого Узбекистана и Центральной Азии в целом.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, второй срок полномочий которого заканчивался в 2026 году, то есть аж через три года, объявил о проведении досрочных выборов главы государства – по предварительным данным, не позже 9 июля. Многие были ошарашены таким решением и не вполне поняли его причины. Но это – наивные. Для начала – разъяснение самого Мирзиеева, предварительно подписавшего конституционный закон, позволяющий проведение досрочных выборов президента по решению действующего главы государства. Заметим, что до сих пор досрочные выборы президента в Узбекистане разрешалось проводить только в случае, если действующий глава государства не имеет возможности исполнять свои обязанности в течение трех месяцев.

Мирзиеев, разумеется, выборы выиграет (о причинах – ниже). Правит он с 2016 года, и по принятой недавно новой Конституции сможет оставаться у власти еще два семилетних срока подряд.

Итак, Мирзиеев объяснил, почему отказался от оставшихся трех с половиной лет президентства и назначил досрочные выборы. Причин четыре: «По новой Конституции, в первую очередь, реформируются все ветви власти, серьезно меняется соотношение и баланс между ними; Конституция ставит перед президентом, парламентом, правительством, министрами и хокимами новые политические, социальные и экономические задачи, решение которых нельзя откладывать; народ ждет от нас важных и неотложных перемен и реформ во всех сферах; в сложившейся ситуации, когда в мире и в нашем регионе преобладают острые и сложные процессы, наиболее острым и актуальным вопросом становится поиск правильного и эффективного пути развития и его реализация». «Думаю, что в сегодняшних условиях это будет самое правильное и справедливое решение», — заключил Шавкат Мирзиеев. И заверил, что выборы будут проводиться в полном соответствии с законом, открыто и прозрачно.

И в самом деле: в условиях принятия новой Конституции с реформированием всех ветвей власти и изменением баланса сил между ними, мандат доверия от народа необходим – он обеспечивает безусловную легитимность президента – так сказать, в дополнительном порядке.

Конечно, не обошлось без разговоров, что выборы проводятся с целью узурпации Мирзиеевым власти. Но это праздные рассуждения, поскольку власть глава государства имеет и сейчас – равно как и высокую популярность в электорате, подтвердившуюся одобрением инициированием Мирзиеевым принятия новой Конституции: за нее проголосовали более 90% избирателей. И в первую очередь потому, что увидели разительные перемены к лучшему по сравнению в временами правления Ислама Каримова, о которых Minval неоднократно писал. Кроме того, люди убедились в том, что действующий президент выполняет свои обещания – вспомним ситуацию в Каракалпакстане, где начались беспорядки из-за того пункта проекта Основного закона, который отменял суверенный статус этой республики. Мирзиеев тогда прилетел в Нукус и пообещал, что он останется неизменным в новой Конституции: так, на поверку, и случилось. То есть глава государства показал свою способность прислушиваться к мнению народа.

Невозможно также не заметить, что, несмотря на имеющиеся проблемы, во многом обусловленные бурным ростом населения, за которым экономика не поспевает и дефицит рабочих мест – острый (в большой степени проблему решает экспорт рабочей силы, в основном, в Россию и Казахстан), ситуация в стране относительно стабильная. Но дается она с трудом, с учетом обстановки в мире в целом в контексте борьбы за формирование разных центров силы.

Мирзиевв, назначая внеочередные выборы, сослался на принятие новой Конституции. С другой стороны, «поспешив», он сделал правильный шаг – то есть выбрал верное время для получения мандата доверия именно сейчас, в относительную стабильность, поскольку никто не может сегодня спрогнозировать, какой будет ситуация через три года, то есть к очередным выборам. Ее, не исключено, постараются расшатать извне с проекцией на «внутри» страны. Так что вопрос удерживания власти, как минимум, на 7 лет, а лучше бы на 14, весьма актуален.

То, что Мирзиеев выиграет выборы без каких-либо избирательных махинаций, — это однозначно. Узбеки оценят новые конституционные нормы, введенные президентом, такие как социальная направленность государства, равенство между мужчинами и женщинами, запрет детского труда. Напомним, бичом страны было многолетнее использование принудительного труда, особенно детского, на хлопке: не гнушались этим и во времена Советского Союза. То есть можно сказать, что с этим социальным бедствием покончено: рабочей силы совершеннолетних в Узбекистана в избытке, и вопрос решаем не на бумаге, а на деле.

Надо думать, оценят узбеки (скорее, уже оценили) и ту разумную степень свобод, которую они получили при Мирзиееве; огромное количество учебных заведений, не ограниченных языковым фактором; развитие промышленности и сельского хозяйства (президент – опытный хозяйственник и дипломат). Ну и взвешенную, по-восточному мудрую внешнюю политику: он помирил Узбекистан с соседними странами, сотрудничает, без ущерба для суверенитета республики, как с Западом, так и с Россией, хотя Узбекистан не является ни членом ОДКБ, ни ЕАЭС. То есть обходит все видимые и невидимые рифы, несмотря на внешнее давление. По большому счету, проводимая Мирзиеевым политика способствует стабильности не только собственно Узбекистана, но и всех государств Центральной Азии.

В своем недавнем выступлении на заседании правительства глава государства заметил, что за последние годы политическое сознание, правовая культура и мировоззрение узбекистанцев заметно повысились. И это не «трескучие» слова, которыми грешат многие политики: они подтверждаются высокой явкой населения на референдум по Конституции, продемонстрировавшей доверие к начатым реформам. Ведь люди не слепы: даже, казалось бы, такая «мелочь» как благоустройство городов и сел, строительство; улучшение социальной защиты, приверженность к «светскости» и разумной открытости страны, видны каждому. При этом не скрывается, что проблема бедности существует, и ее надо решать быстрыми темпами.

Мирзиеев прогнозирует рост ВВП на душу населения до 4 тыс. долларов (удастся ли?). Но обещанная поддержка частного сектора, работа по упрощению налогового администрирования и сокращению участия государства в экономике, уже запущена.

Говоря о собственно выборах. Ряд иностранных СМИ пишет, что пройдут они в условиях отсутствия конкуренции: то есть — упрекают. Но при этом не задаются вопросом: а есть ли в стране с 35-миллионным населением серьезные политики, способные составить конкуренцию Мирзиееву на выборах? Злопыхатели есть, а вот проузбекских политиков не видно. И это уже не проблема Мирзиеева и не его порок. Это можно было бы назвать проблемой узбекского общества, раз у него нет пары-другой политиков, на которых реально можно сделать ставки. Но было бы бедствием, если б не было ни одного. Речь, понятно, о Мирзиееве. И это уже большое благо.

RFI (французское радио) тоже «куснуло» президента Узбекистана, сообщив со ссылкой на своих экспертов, что изменение Конституции республики в первую очередь было сделано «для Мирзиеева», чтобы дать ему возможность «обнулить нынешние сроки и идти на новые два»: «так же, как это ранее сделал в РФ Владимир Путин».

Но далеко не все западные СМИ злобствуют: немецкое агентство «Дунё» тоже пообщалось с экспертами, к примеру, с директором медиаагентства Berliner Korrespondentenbüro – International Media Projects» Эвальдом Кёнигом, заявившим, что как эксперт, посетивший Узбекистан несколько раз, может «с уверенностью сказать»: «… Я был впечатлен его (Мирзиеева) решимостью и политической волей осуществить значительные изменения в конституционной системе страны, чтобы удовлетворить потребности общества. … я был приятно удивлен тем, как президент активно ищет пути укрепления сотрудничества с другими странами и региональными организациями, … это демонстрирует готовность Узбекистана работать на международной арене и укреплять свои связи с другими государствами».

Далее: Анне Паун из журнала Neue Zeiten дает высокую оценку конституционной реформе в Узбекистане, инициированной ее президентом, и подчеркивает: «… после вступления в должность президента Шавката Мирзиеева мы наблюдаем в Узбекистане колоссальные положительные изменения как внутри страны, так и в её международных устремлениях. Можно с уверенностью сказать, что благодаря инициативам главы Узбекистана регион Центральной Азии полностью преобразился». Не осталось незамеченным немецким экспертом и то, что регулярные встречи представителей стран региона на разных уровнях помогли преодолеть старые модели соперничества и укрепить взаимное доверие в Центральной Азии: «Регион консолидировался и структурировался, и даже если его институциональные рамки все еще не сформированы окончательно, но уже весьма заметны их очертания».

Госпожа Паун выразила уверенность в том, что «граждане Узбекистана и международное сообщество поддержат курс реформ президента Мирзиеева, ведь мирный и процветающий регион Центральной Азии с более чем 70-миллионным населением – это огромный перспективный рынок».

Словом, на данном этапе – и с большой надеждой на долгую перспективу – можно констатировать, что президент Узбекистана и в контексте выборов, и в контексте принятия новой Конституции, сделал единственно верный шаг. Что же до критики, «авторитарности» и прочего негатива – они неизбежны. Ведь в политике – как в обыденной жизни, и наоборот: хорошо одним, когда у других беспросветно плохо; и плохо тогда, когда у других есть большие шансы на стабильный успех.

Ирина Джорбенадзе