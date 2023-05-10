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В Грузии презентовали главный туристический портал

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В рамках проекта цифровой трансформации, Национальная администрация туризма Грузии организовала презентацию главного туристического портала Грузии. Новый сайт Georgia.travel подготовлен в результате исследования и анализа туристических порталов 70-ти стран мира.

На веб-портале, с привлечением отраслевых консультантов, подготовлено и загружено около 3200 статей о важных достопримечательностях и туристических продуктах Грузии на грузинском и английском языках.

С помощью интерактивной карты на портале визитер может отфильтровать регионы, места. Согласно интересам, посетитель может выбрать желаемую локацию и сохранить её в корзине пожеланий, ознакомиться с информацией, просмотреть фотографии, которые отразятся на персональной карте, а также у визитера портала будет возможность запланировать поездку в Грузию.

На новом веб-портале размещены планы походов и пеших туров, что дает возможность для развития указанного направления, а посетитель, интересующийся направлением, будет иметь возможность получить информацию о потенциале приключенческого туризма в Грузии.

На сайте организована единая база данных междугороднего транспорта. Посетитель может выбрать желаемый маршрут и спланировать поездку на поезде, автобусе, маршрутном такси и других видах транспорта.

На новый туристический портал выложен календарь интересных туристических событий по всей Грузии. Для этого Национальная администрация туризма активно сотрудничает как с частным сектором, так и с различными ведомствами.

Веб-сайт полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями.

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