Алиевы приняли участие в ряде мероприятий в Шуше

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи 10 мая ознакомились со строительными работами, проводимыми в жилом комплексе из 23 зданий в городе Шуша, приняли участие в церемонии закладки фундамента 2-го жилого комплекса из 17 зданий, установке мемориальных табличек на пересечении улиц Гейдара Алиева и 8 ноября, открытии Шушинского Комплекса Отель-Конгресс Центр, а также в мероприятии, посвященному началу работ по реконструкции и ремонту центра государственных услуг в городе Шуша по поручению президента Ильхама Алиева.

Об этом сообщает пресс-служба президента.