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Пентагон: ВСУ сбили российскую ракету «Кинжал» с помощью американского Patriot

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) действительно сбили российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» в начале мая с помощью американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Информацию подтвердил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Заявление опубликовано на официальном сайте американского Минобороны.

«Я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету с помощью системы противоракетной обороны Patriot. Эта система является частью более широкого спектра средств противовоздушной обороны, которые США и международное сообщество предоставили Украине», — отметил он.

В Минобороны России никак не комментировали информацию о «Кинжале».

Ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что в ночь на 4 мая в небе над Киевской областью впервые сбили «Кинжал». Перед этим о том, что ВСУ сбили «Кинжал», сообщал портал Defense Express, однако в ВСУ эти утверждения отрицали. The Insider отмечал в военной сводке, что у Украины есть комплексы Patriot, которые в модификации PAC-3 способны сбивать баллистические ракеты.

В августе 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что «Кинжал» применялся во время «спецоперации» трижды и трижды показывал блестящие характеристики. Отдельно министр отмечал, что ракета не имеет аналогов в мире, ее нельзя «ни обнаружить, ни перехватить».

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