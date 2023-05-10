В Москве проходит встреча глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана

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Четырехсторонняя встреча глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана — Сергея Лаврова, Фейсала Микдада, Мевлюта Чавушоглу и Хосейна Амира Абдоллахияна — стартовала в среду в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Лавров проводит переговоры по сирийскому мирному урегулированию в одном из залов Дома приемов МИД РФ на Спиридоновке. Все министры расположились за квадратным столом на равноудаленном расстоянии друг от друга.

В преддверии этой встречи Чавушоглу заявлял, что рассчитывает обсудить с коллегами среди прочих вопросов возвращение сирийских беженцев на родину, а также борьбу с терроризмом.

Лавров предложил создать дорожную карту нормализации отношений Дамаска и Анкары.