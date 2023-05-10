Лукашенко о Гейдаре Алиеве: Такого патриота, смыслом жизни которого являлось служение стране, будут помнить всегда

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 100-летием со дня рождения Гейдара Алиева.

«Мне знакомы его слова, произнесенные четверть века назад: «Азербайджан — мое сердце. Азербайджан — мое дыхание. Азербайджан — моя жизнь». Убежден, такого патриота, смыслом жизни которого являлось служение стране, будут помнить всегда, — говорится в поздравлении. — Я имел возможность лично знать уважаемого Гейдара Алиевича — уникального человека, великого политика, основателя современного азербайджанского государства. С удовольствием учился у него политической мудрости, выдержке, подлинно стратегическому мышлению».

Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси отдают дань памяти отцу Ильхама Алиева, стоявшему у истоков формирования равноправного и взаимовыгодного сотрудничества Минска и Баку. Александр Лукашенко также отметил символизм того, что в 2023 году, объявленном в Азербайджане Годом Гейдара Алиева, достойно отмечается 30-летний юбилей установления дипломатических отношений между двумя странами.