Песков: Путин ценил политическую мудрость Гейдара Алиева и его точку зрения

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Президент России Владимир Путин ценил политическую мудрость бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева и его точку зрения.

Об этом заявил российским СМИ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, у российского лидера были теплые отношения с Алиевым, со дня рождения которого 10 мая исполняется 100 лет.

«У президента Путина были очень теплые отношения с Гейдаром Алиевым. Он действительно очень уважал Алиева. Они неоднократно общались. Собственно, тогда, именно тогда были заложены прочные основы нынешних двусторонних российско-азербайджанских отношений. Такие же отношения президент продолжает с Ильхамом Гейдаровичем. Фундамент того, что есть сейчас, закладывался уже тогда. Конечно, трудно переоценить роль Гейдара Алиева в нашей общей истории, в истории Советского Союза. Она действительно велика», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.