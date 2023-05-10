Маск анонсировал видео- и аудио звонки в Twitter

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В скором времени в социальной сети Twitter появится функция видео- и аудиозвонков.

Об этом заявил предприниматель, владелец этой соцсети Илон Маск, поделившись новостью в своем аккаунте.

Маск пообещал, что голосовые и видеочаты будут доступны для всех, кто зарегистрирован на платформе. «Вы сможете общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона», — отметил бизнесмен.

Также владелец соцсети заявил, что в среду будет добавлено сквозное шифрование личных сообщений. Релиз зашифрованных сообщений Direct Message V1.0 должен состояться уже 10 мая.