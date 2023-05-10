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Мехрибан Алиева о Гейдаре Алиеве: «Ваши глаза, улыбка, смех и слезы…»

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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась в своем аккаунте в Instagram публикацией по случаю 100-летнего юбилея великого лидера Гейдара Алиева.

«Светлой памяти Гейдара Алиева

Шуша необыкновенна, неповторима.

Деревья с густой кроной, воздух чистый, прозрачный, вдох как живительный эликсир. Небо пронзительно голубое.

Узкие улочки, брусчатка под ногами. Разрушенные дома, руины, но руины, хранящие свой самобытный, такой родной облик.

На обочинах густая, нескошенная трава. Местами алые вкрапления – маки.

Как описать звуки Шуши? Порой это абсолютная, оглушительная тишина. Птичья трель, шелест листвы, дыхание самого города.

Бродить, хочется бесконечно бродить по улицам и переулкам, прикасаться к деревьям, гладить древние камни, прикрыть ладонями следы пуль.

Потерять ощущение времени, устав оказаться на Джыдыр Дюзю. Горы, вокруг бесконечные горы и небесная синева. Долго лежать на траве, и, если повезет, можно наблюдать за полетом орлов. Как в замедленной съемке взмах огромных крыльев и долгое безмолвное парение.

Как найти правильные слова, как описать состояние души в волшебном городе Шуша? Мысли уносятся в прошлое.

Страна на грани пропасти, оккупированные земли, коварно преданная Шуша.

Беженцы, беженцы, сотни тысяч беженцев…

Растерянность, горе и бесконечная боль. Вот такой Азербайджан Вы возглавили осенью 1993 года. Уже немолодой, перенесший тяжелую болезнь Человек.

Словно Вы и страна болели вместе. Словно пронзительная боль от утрат, от несправедливости вернула Вас народу. А народ Вам.

Дальше все было предопределено Всевышним. Дальше была долгая дорога в волшебный город Шуша.

Было выздоровление. Возрождение и созидание.

Возвращение гордости. Была Победа!

Предопределенное Всевышним стало явью благодаря Вашему гению, несгибаемой воле, силе духа, безграничной любви к Родине, к каждому из нас.

Воспоминания – радостные, светлые, тревожные, разные – все это во мне. Есть и будет.

Ваши глаза, улыбка, смех и слезы.

Рассказанные Вами истории, советы, ответы на непростые вопросы. Умение прощать, умение любить.

Ваша цельность, несломленность, сила духа и вера в свой народ – все это навсегда с нами.

Там далеко, в небесной синеве Вы слышите голос Шуши и шлете всем нам свою любовь и веру в нас, веру в Азербайджан.

Совсем неслучайно парят гордые орлы сегодня над Джыдыр Дюзю.

Низкий Вам поклон», — написала М.Алиева.

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