Состояние Лукашенко ухудшилось (видео)

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Одна из ключевых тем, которую сегодня обсуждают в Беларуси, — самочувствие и здоровье Александра Лукашенко. Поводом стало то, что политик не смог на параде в Москве пройти 300 метров пешком — охране Владимир Путина пришлось его везти. К тому же в Москве у Лукашенко на руке заметили кусок ткани, похожий на бинт. А вечером в Минске политик не произнес свою традиционную речь на возложении венков к монументу Победы, пишет белорусское издание «Зеркало».

На параде Победы в Москве утром 9 мая произошел небольшой казус. Президент России Владимир Путин повел своих гостей — на параде было семь лидеров стран СНГ — возлагать цветы к могиле Неизвестного солдата за углом от Кремля. Но Александр Лукашенко, похоже, не смог или не захотел идти небольшую дистанцию пешком, как все остальные, пишет белорусское издание «Зеркало».

Расстояние от трибун у мавзолея, где политики смотрели парад, до ворот Александровского сада, которое Лукашенко не смог преодолеть пешком, составляет чуть более 300 метров.

Во время парада в Москве Reuters сделало снимок, как Александр Лукашенко сидит на трибуне. На правой руке под манжетой куртки на запястье видна ткань, которая похожа на эластичный бинт.

Александр Лукашенко в районе 19.00 посетил торжественную церемонию возложения цветов и венков к монументу Победы в Минске. На церемонию он прибыл вместе с тремя своими сыновьями. При этом политик не выступил с речью перед собравшимися, как в предыдущие годы. На церемонии произнес речь глава Минобороны Виктор Хренин.

От кортежа, который подъехал к площади, Александр Лукашенко шел самостоятельно. По крайней мере, в те моменты, когда его показывала телевизионная камера во время прямого эфира.

Российские СМИ обратили внимание на спешный отъезд Александр Лукашенко из Москвы. «Лукашенко спешно вернулся в Беларусь сразу после парада. Он отказался от участия в неформальном завтраке с президентом РФ Владимиром Путиным и главами еще шести стран СНГ, которые приняли приглашение посетить Москву 9 мая», — сообщает «Московский комсомолец». Внимание на это обратил также «РБК».

Аналитик Александр Фридман написал в своем телеграм-канале касательно того, что Лукашенко не выступил с речью: «Два вывода от 9 мая 2023 года:

1) Современная медицина могущественна, но не всесильна: Лукашенко принял участие в церемонии возложения цветов, но не произнес ни слова.

2) Сложно поверить, но и в Беларуси может быть главный праздник, на котором не слышен голос Лукашенко».