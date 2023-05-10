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Мусабеков: Пашинян в очередной раз поплакался в жилетку Путину

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Депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков высказался об очередном обращении армянского премьера Никола Пашиняна к президенту России Владимиру Путину.

«Пашинян в очередной раз поплакался в жилетку Путину, выпытывая, чем он ему не мил. Ведь армяне в начале 90-х годов оккупировали азербайджанский Карабах и Зангезур (кстати, при поддержке русских) аналогично тому, что Москва ныне делает в Крыму и на Донбассе. В свою очередь Путин недоумевает, чего это США, Евросоюз ополчились на него и Россию, тогда как четверть века потворствовали армянам, когда вместо осуждения и санкций оказывали им финансовую помощь, а Баку уговаривали пойти на уступки и компромиссы. Двойные стандарты ни армян, ни русских не должны удивлять. Они не всегда работают односторонне, а вектор определяются сопротивлением. Азербайджан проявил силу и волю, вернув при содействии братской Турции ситуацию в поле международного права. Ныне Украина, мобилизовав широкую международную поддержку, героически сопротивляется агрессии. Симпатии нашей общественности по понятной причине на ее стороне. В современном мире нет место ирредентизму, сепаратизму и насильственному изменению границ», — написал Мусабеков в «Фейсбуке».

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