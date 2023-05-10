В Исламабаде признали законным арест Хана

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Высокий суд Исламабада признал во вторник законным арест бывшего премьер-министра Пакистана и председателя партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана в здании суда. Об этом сообщила газета Dawn.

По ее данным, правоохранители действовали на основании ордера на арест экс-премьера, выданного национальным бюро отчетности Пакистана 1 мая 2023 года. Хан был обвинен по делу о коррупции и использовании принадлежащего ему и его супруге фонда Al Qadir Trust для отмывания денег. Согласно изданию, экс-премьера обвиняют в получении миллиардов рупий от неназванной фирмы по торговле недвижимостью за легализацию суммы в 60 млрд рупий (около $210,6 млн), которая была перечислена из Великобритании в период работы правительства во главе с Ханом.