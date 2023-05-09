Япония планирует возобновить диалог с Россией по территориям

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Япония планирует возобновить конструктивный диалог с Россией по территориальному вопросу. Об этом заявил японский посол в США Кодзи Томита в ходе пресс-конференции в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

Дипломат отметил, что на протяжении многих лет Токио пытался взаимодействовать с Москвой, однако в свете последних событий на Украине двусторонние обсуждения на сегодняшний день находятся не в самой «лучшей форме». Вместе с тем он добавил, что правительство Японии всё ещё придаёт «огромную важность» этому вопросу.

«Так что мы с нетерпением ждём взаимодействия с Россией в виде конструктивного обсуждения данного вопроса», — подчеркнул Томита.