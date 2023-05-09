Обсуждено укрепление межпарламентских связей между Азербайджаном и Израилем

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Посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов встретился с депутатом Кнессета, председателем межпарламентской группы дружбы Израиль-Азербайджан Владимиром Беляком.

Как сообщает АПА, об этом посол написал на своей странице в Twitter.

«Состоялась плодотворная встреча с депутатом Кнессета, председателем межпарламентской группы дружбы Израиль-Азербайджан Владимиром Беляком. Были обсуждены двусторонние отношения, и подчеркнута важность укрепления межпарламентского сотрудничества», — говорится в сообщении.