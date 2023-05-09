Алиевы приняли участие в открытии усадебного комплекса Мехмандаровых в Шуше (фото)

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии усадебного комплекса Мехмандаровых в Шуше после реставрации, проведенной Фондом Гейдара Алиева.

Глава государства и первая леди были проинформированы о работе, проделанной в комплексе, передает Азертадж.

Было отмечено, что усадебный комплекс был построен представителем рода Мехмандаровых в XVIII веке. В комплекс входят большое жилое здание, малое жилое здание, семейная мечеть и родник.

Было сообщено, что с октября 2021 года в усадебном комплексе Мехмандаровых, расположенных на его территории семейной мечети и роднике проведены ремонтно-восстановительные работы, роднику возвращен первозданный вид. Родник был сдан в пользование в сентябре 2022 года во время ознакомления президентом Ильхамом Алиевым с ходом реставрационных работ в комплексе.

Обновлены кровли, восстановлены потолки входящих в комплекс дома и мечети. Восстановлена и укреплена разрушенная стена усадебного комплекса. Отреставрированы полы дома, где были выбиты плиты, лестница, на основе эскизного проекта восстановлены его стены и потолки. Также отреставрирована купольная часть минарета.

Было отмечено, что находящийся во дворе жилого дома исторический фаэтон начала ХХ века также отреставрирован по технологиям того времени.

После проделанной работы в усадебном комплексе созданы музейные экспозиции. При составлении экспозиции на тему «Дом карабахского дворянина» за основу были взяты особенности интерьера дома карабахского дворянина конца XIX — начала ХХ веков, образа жизни интеллигента. В экспозиции использованы материалы Азербайджанского национального архива кинофотодокументов, Национального музея истории Азербайджана, Национального музея искусств Азербайджана, Института археологии, этнографии и антропологии НАНА, а также, в качестве источника, — научная литература. Учитывая, что гостиная является «лицом» усадьбы дворянина, здесь использованы самые современные элементы интерьера. В комнате были также элементы, демонстрирующие национальные особенности. На стенах вывешены документы и портреты в рамках. Фотографии относятся к знаменитым дворянским родам города Шуша — Мехмандаровым, имеющим родственные связи с ними Рустамбековым, Везировым, Гаджарам. Наряду с национальными предметами, комнаты в усадьбе украшают предметы быта в европейском стиле. Помещения оформлены в соответствии с интерьером комнат конца XIX — начала ХХ веков. Посетители здесь чувствуют себя как в доме азербайджанского дворянина, жившего на рубеже позапрошлого и прошлого веков. При составлении экспозиции было использовано более 150 антикварных предметов.