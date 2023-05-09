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В Отдельной общевойсковой армии прошли занятия (фото)

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В соединениях, частях и подразделениях Отдельной общевойсковой армии прошли занятия по обеспечению надлежащего сезонного технического обслуживания за всеми видами вооружения и техники.

Об этом сообщили в Минобороны.

В ходе занятий была подчеркнута важность соблюдения правил правильной эксплуатации каждого вида вооружения и военной техники и сохранения их технического состояния.

В то же время были проведены теоретические занятия по замене деталей и механизмов, эксплуатации всех видов техники в соответствии с сезонными требованиями.

После теоретических занятий личный состав обучался практическому обслуживанию стрелкового оружия, автомобильной и бронетехники, средств авиации и ПВО, оборудованию связи и другой техники.

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