С ножом и пистолетом: В Петербурге армянин совершил вооруженный налет на «Пятерочку»

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В Петербурге 40-летний мужчина открыл стрельбу в магазине «Пятерочка». Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в супермаркете на улице Коллонтай. По данным источника, вооруженный ножом и пневматическим пистолетом дебошир стал стрелять в сторону товара и других посетителей. Ранив одного из покупателей, злоумышленник скрылся.

Вскоре правоохранители задержали стрелка, им оказался гражданин Армении. В отношении него составили административный протокол, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.