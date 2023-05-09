В Эстонии начались учения Swift Response с участием военных из США и Британии

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В Эстонии начались военные учения Swift Response с участием почти 1500 военнослужащих из Польши, США, Чехии, Великобритании, Латвии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным главного штаба Сил обороны Эстонии, более 600 десантников из Польши, Великобритании и Чехии десантируются на аэродром Нурмси, в северно-центральной части страны.

Активная фаза маневров завершится 14 мая.

В эстонском ведомстве сообщили, что во время учений пройдут различные воздушно-десантные операции, нацеленные на быструю переброска союзников, также будет отработано немедленное начало выполнения поставленных задач.