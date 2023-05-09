«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

В Шуше заложен фундамент здания на улице Карабах

0a4ca73b e4ed 3bbf 91da f27fe21c9b65 850

9 мая в городе Шуша заложен фундамент нежилого здания, которое будет построено на улице Карабах.

Cначала президент Азербайджана Ильхам Алиев был проинформирован о предстоящей работе на улицах Карабах и Садыгджана.

Было отмечено, что общая площадь жилого здания, которое будет построено на улице Карабах, составит 5 400 квадратных метров. 24 квартиры, которые будут располагаться в четырехэтажном здании, будут двухкомнатными, а 6 — трехкомнатными. Было отмечено, что на территории также будет построено нежилое здание. Общая площадь этого здания, которое будет состоять из корпусов А и Б и офисного здания, составит 5 745 квадратных метров. На втором этаже здания будет располагаться автостоянка.

Затем глава государства заложил фундамент нежилого здания, которое будет построено на улице Карабах.

Cогласно поручению главы государства, выделены первоначальные средства на благоустройство улицы Карабах. Благоустройство и работа по созданию инфраструктуры ведутся параллельно со строительством здания. Часть работы по поручению президента Ильхама Алиева проводится на основе партнерства государственного и частного секторов. Следует особо отметить, что президент Азербайджана символически назвал эту улицу «Карабах». На этой улице, охватывающей центр города Шуша, расположены мечеть Говхар Ага, отель «Карабах» и здание специального представительства. При реконструкции улицы особое внимание уделяется сохранению исторического и национального архитектурного стиля города Шуша.

Согласно поручению президента Ильхама Алиева, после возвращения в ближайшем будущем шушинцев — бывших вынужденных переселенцев в родной город предусматривается прием местных жителей на работу. В связи с этим непрерывно ведется работа по обеспечению занятости населения, уточняются списки. В списки, составленные по результатам трех трудовых ярмарок для местных жителей, организованных компаниями, прошедшими регистрацию для работы в Шуше, включены 200 молодых шушинцев. В настоящее время для них организованы тренинги.

Теги:
Из этой рубрики
16836284342924753344 1000x669
Общество

Алиевы приняли участие в открытии усадебного комплекса Мехмандаровых в Шуше (фото)

2023/05/09, 19:14
c1e426b3 a70d 3449 a9f6 b5fedc77aceb 850
Общество

Ильхам Алиев посетил могилу Мир Мохсуна Навваба Карабаги на Джидыр-дюзю (фото)

2023/05/09, 17:17
0a4ca73b e4ed 3bbf 91da f27fe21c9b65 850
Общество

В Шуше заложен фундамент здания на улице Карабах

2023/05/09, 16:43
mid aze2
Общество

Заявление МИД Азербайджана в связи с 78-й годовщиной победы над нацизмом в ВОВ

2023/05/09, 16:29
hari
Общество

В Шуше начался Международный музыкальный фестиваль “Харыбюльбюль”

2023/05/09, 16:07
azerishiq
Общество

Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра инновационных технологий Шушинских электросетей

2023/05/09, 16:00
Xande
Общество

Ханде Харманджи: Пандемийный период коронавируса закончен

2023/05/09, 15:51
anama5
Общество

ANAMA: От мин расчищено более 80 тыс га территорий

2023/05/09, 15:43
shusha
Общество

В Шуше, на пересечении улиц Моллы Панаха Вагифа и Панахали хана состоялось открытие указателей

2023/05/09, 14:42