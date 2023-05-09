Заявление МИД Азербайджана в связи с 78-й годовщиной победы над нацизмом в ВОВ

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Сегодня исполняется 78 лет с момента исторической победы над нацизмом во Второй Мировой войне, одной из самых разрушительных войн в мировой истории. В этот знаменательный день 9 мая, который отмечается как День Победы, мы с глубоким уважением и почтением чтим светлую память всех, кто боролся с нацизмом, поставившим человечество под серьезную угрозу, в том числе наших героических соотечественников, проявивших в годы войны беспримерное мужество и самоотверженность.

В годовщину победы над нацизмом мы решительно осуждаем попытки оправдания опасных идеологий, угрожающих международному миру и безопасности, таких как расизм, нацизм, фашизм, а также героизации тех, кто их поддерживает, и призываем международное сообщество к сотрудничеству в устранении таких тенденций во имя того, чтобы никогда больше не столкнуться с опасностями войны, потрясшей весь мир, повлекшей за собой массовые человеческие жертвы и разрушения.

Об этом говорится в заявлении, распространенном Министерством иностранных дел Азербайджана в связи с 78-й годовщиной победы над нацизмом.

В заявлении отмечается: «Современная история нашего народа, который на протяжении всей своей истории был готов на все жертвы во имя защиты своей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, также знаменита блестящими победами, особенно славной Победой в 44-дневной Отечественной войне, одержанной доблестной Азербайджанской армией во главе с победоносным Верховным главнокомандующим. Именно в 44-дневной Отечественной войне наш народ, мобилизовавшись во имя восстановления нашей международно признанной территориальной целостности, положил конец почти 30-летней незаконной военной оккупации Армении, тем самым сумев вписать славную победу в нашу историю.

Неоспорима роль и заслуги в достижении победы над нацизмом азербайджанского народа, проявившего в годы войны мужество на передовой, а также и в тылу, отправившего на фронт более 600 тысяч сыновей и дочерей, прошедшего славный боевой путь от Кавказа до Берлина. За мужество, проявленное при завоевании победы, 123 наших соотечественника были удостоены звания Героя Советского Союза, более 170 тысяч солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями.

Самоотверженный труд нашего народа в тылу, его полная мобилизация во имя победы имели исключительное значение для оказания поддержки армии, сражающейся на фронте, в том числе для победы в войне.

Природные ресурсы Азербайджана, особенно запасы нефти, сыграли решающую роль в обеспечении победы в борьбе против нацизма. В 1941-1945 годах на долю Азербайджана приходилось более 70 процентов добываемой в Советском Союзе нефти, 80 процентов бензина и 90 процентов моторных масел. Благодаря бесценному труду наших нефтяников, работающих круглосуточно и без выходных для удовлетворения потребностей фронта, произведенная продукция сыграла решающую роль в судьбе войны.

Светлая память наших соотечественников, отдавших свои жизни за независимость, территориальную целостность и суверенитет нашего государства, навсегда останется в сердцах народа. Мы вновь с глубоким уважением и благодарностью чтим наших героических соотечественников, вписавших славные победы в историю».