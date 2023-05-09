Во Флориде китайцам запретили покупать недвижимость вообще, россиянам с оговорками

187 Просмотров

Губернатор Флориды Рон Десантис запретил китайцам и гражданам других «проблемных» стран покупать недвижимость в штате. Об этом сообщает газета New York Post.

Соответствующий закон Десантис подписал накануне, пишет газета.

В первую очередь этот закон направлен против Китая — его гражданам нельзя будет покупать землю во Флориде вообще.

В целом вышеуказанный закон запрещает иностранным организациям и должностным лицам из Китая, России, Ирана, Северной Кореи, Кубы, Венесуэлы и Сирии приобретать сельскохозяйственные угодья или любую собственность в пределах 10 миль от любого военного объекта, морского порта, аэропорта, электростанции, водоочистного сооружения или любого другого места, которое считается критически важной инфраструктурой.

Для Десантиса подобные меры являются попыткой вернуть интерес республиканских избирателей к своей персоне. В последнее время он, в частности, усилил нападки на Disney за продвижение расово-гендерной повестки, ужесточил запреты ЛГБТ-пропаганды в школах, вернул смертную казнь за педофилию. Но тем не менее губернатору Флориды по рейтингам далеко до главного конкурента — экс-президента США Дональда Трампа.