Чавушоглу: Тюркский путь проходит через ОТГ, Зангезур, Карабах

167 Просмотров

Тюркский путь проходит через Организацию тюркских государств, Зангезур, Карабах. Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на встрече с предпринимателями в Анталье.

Кандидат от оппозиции на президентских выборах Кемаль Кылычдароглу и некоторые другие политики имеют предвзятую и необоснованную позицию по отношению к Азербайджану, сказал он.

«Какие у них проблемы с Азербайджаном, я не могу понять. С давних времен НРП имеет проблемы в отношении наших азербайджанских братьев. Вспомните события моста Боралтан. Они сказали, что, когда Азербайджан боролся за освобождение Карабаха, «к сожалению, Турция оказала помощь Азербайджану», — заявил Чавушоглу.