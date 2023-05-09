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«Азеркосмос» и SpaceX подписали договор о сотрудничестве

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Сегодня в Баку подписан договор о сотрудничестве между Космическим агентством «Азеркосмос» при Министерстве цифрового развития и транспорта и американской компанией SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation). Соглашение подписали председатель правления «Азеркосмос» Самеддин Асадов и президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл.

Стороны договорились о предоставлении услуг широкополосного спутникового интернета Starlink в Азербайджане.

Гвинн Шотвелл отметила, что это сотрудничество является важным шагом в направлении устойчивого развития сотрудничества в космической сфере между Азербайджаном и SpaceX. Она оценила предстоящий в Баку Международный астронавтический конгресс как важную инициативу, заявив, что компания SpaceX примет участие в Бакинском конгрессе.

Отметим, что компания SpaceX начала вывод спутников на орбиту в 2018 году. На данный момент компания довела число спутников на орбите до 4 000. Эти малогабаритные спутники американского производства весят 230-260 кг, а срок их эксплуатации, вероятно, составит 7 лет.

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