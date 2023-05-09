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Путин на параде Победы: В «спецоперации» решается будущее России

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В ходе «специальной военной операции» решается будущее государственности России,заявил президент РФ Владимир Путин.

«Битвы, решающие для судеб нашей Родины, всегда становились отечественными, народными и священными… Мы гордимся участниками специальной военной операции», — сказал Путин, выступая на параде Победы. Его цитирует Интерфакс.

Обращаясь к военным – участникам войны в Украине, президент РФ сказал: «На вас держится безопасность страны, от вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа»

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