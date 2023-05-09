Путин на параде заявил, «против России вновь развязана война»

113 Просмотров

Президент РФ Владимир Путин на параде заявил, что «против нашей родины вновь развязана настоящая война». По словам Путина, Россия «защитит жителей Донбасса и обеспечит собственную безопасность».

Он обвинил «западные глобалистские элиты» в «идеологии собственной исключительности», сравнив их с нацистами. «Похоже, они забыли, кто разгромил это чудовищное, тотальное зло», — сказал он.

По его словам, в отдельных странах Европы «создают культ нацистов и их пособников» и они готовят «новый поход на Россию», в котором Украина стала «разменной монетой».