Путин на параде заявил, «против России вновь развязана война»

Президент РФ Владимир Путин на параде заявил, что «против нашей родины вновь развязана настоящая война». По словам Путина, Россия «защитит жителей Донбасса и обеспечит собственную безопасность».
Он обвинил «западные глобалистские элиты» в «идеологии собственной исключительности», сравнив их с нацистами. «Похоже, они забыли, кто разгромил это чудовищное, тотальное зло», — сказал он.
По его словам, в отдельных странах Европы «создают культ нацистов и их пособников» и они готовят «новый поход на Россию», в котором Украина стала «разменной монетой».