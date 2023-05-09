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Путин на параде заявил, «против России вновь развязана война»

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Президент РФ Владимир Путин на параде заявил, что «против нашей родины вновь развязана настоящая война». По словам Путина, Россия «защитит жителей Донбасса и обеспечит собственную безопасность».

Он обвинил «западные глобалистские элиты» в «идеологии собственной исключительности», сравнив их с нацистами. «Похоже, они забыли, кто разгромил это чудовищное, тотальное зло», — сказал он.

По его словам, в отдельных странах Европы «создают культ нацистов и их пособников» и они готовят «новый поход на Россию», в котором Украина стала «разменной монетой».

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