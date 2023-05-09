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В Госдепе считают, что Баку и Ереван достигли в Арлингтонских дискуссиях «значительный прогресс»

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По мнению официального Вашингтона, состоявшиеся на прошлой неделе в Арлингтоне четырехдневные обсуждения носили конструктивный характер. В Госдепартаменте считают, что делегации Армении и Азербайджана добились значительного прогресса в решении сложных проблем.

Об этом вчера на брифинге сообщил заместитель пресс-секретаря внешнеполитического ведомства США Ведант Патель.

«Обе страны, как вы знаете, в принципе согласились на определенные условия и лучше понимают точки зрения друг друга. Мы считаем, что при наличии дополнительной доброй воли, гибкости и компромиссов соглашение близко», — сказал он.

По словам Пателя, США оказывают всю необходимую поддержку Азербайджану и Армении. «Мы продолжаем оказывать полную поддержку со стороны США до тех пор, пока два государства продолжают диалог, продолжают стремиться к прочному и стабильному миру», — заверил представитель Госдепартамента.

По имеющимся данным, отметил Патель, стороны продолжают взаимодействие. «И мы приветствуем сообщения об этом», — подчеркнул он.

Заместитель пресс-секретаря Госдепа добавил, что, по мнению Вашингтона, прямой диалог является ключевым между Баку и Ереваном «для решения проблем и достижения прочного мира».

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