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Предложения ЕК по 11-му пакету санкций против России переданы членам ЕС

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Еврокомиссия закончила разработку 11-го пакета санкций против России и уже направила его странам-членам ЕС для рассмотрения. Об этом сказал спикер ЕК Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе в понедельник, 8 мая.

«Могу подтвердить, что предложения Еврокомиссии по 11-му пакету санкций переданы государствам-членам ЕС. Это произошло в пятницу. Но подробно об этом пакете рассказывать не буду», – сказал Мамер.

Он уточнил, что уже 10 мая ожидается первое обсуждение нового пакета санкций на заседании Комитета постоянных представителей (Coreper) ЕС.

«Этот пакет сосредоточен на решении таких вопросов, как внедрение санкций, эффективность их действия и избежание обхождения внедренных санкций. Пакет содержит вопросы относительно экспорта в Россию. Мы хотим убедиться, что Россия не импортирует из каких-либо других стран», – добавил Эрик Мамер.

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