Родители убитых армянских оккупантов хотят свергнуть правительство своей страны

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Организация «Зов сыновей», созданная родителями убитых во время 44-дневной войны армянских военнослужащих, объявила о начале кампании по отставке правительства Армении.

В заявлении организации отмечается, что начавшиеся после 44-дневной войны 2020 года процессы не позволяют им молча скорбеть о потере своих сыновей.

«В сложившейся ситуации мы, родители, подарившие Родине свое самое ценное – жизни наших сыновей, сталкиваясь с юридическими препонами, политической безысходностью, развалом нравственных норм и борясь со всем этим правовыми методами, пришли к осознанию того, что из этого положения сможем выйти посредством консолидированной политической и гражданской борьбы», — говорится в заявлении.

Представители организации решили начать политическую борьбу, преследуя цель консолидировать все обладающие потенциалом силы Армении, для которых ценны государственность и Родина.

«Мы, учитывая горький опыт нашей личной борьбы, констатируем, что главным предусловием реализации эффективных и реалистичных программ для достижения этой цели является отстранение действующей власти», — подчеркнули авторы.

В качестве трех основных целей организации указаны отставка правительства, формирование национального правительства , а также строительство новой архитектуры безопасности. Авторы также призвали все общественные и политические силы присоединиться к борьбе и совместными усилиями остановить крах армянской государственности.