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Пекин намерен миром вернуть Тайвань, но не исключает и иных методов

kitay

Центральное правительство КНР добивается воссоединения с Тайванем мирным путем, однако с учетом попыток тайваньских сепаратистов при поддержке США обособить остров от материковой части страны, не исключает и иных методов. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Цинь Ган.

«[Сторонники] «движения за независимость острова» — самая большая угроза миру и стабильности в Тайваньском проливе. <…> А США проводят так называемую [политику] по сдерживанию развития Китая, используя Тайбэй, — заявил он в интервью саудовской газете «Ашарк Аль-Авсат», отвечая на вопрос, будет ли война между КНР и Соединенными Штатами из-за Тайваня. — Китайская сторона всегда проявляет максимальную искренность и прилагает максимальные усилия ради перспектив мирного объединения, однако мы готовы принять и все другие необходимые меры, рассматривая их в качестве возможных вариантов».

Глава МИД КНР напомнил, что Пекин считает Тайвань неотделимой частью Китая. «По тайваньскому вопросу мы будем твердо отстаивать наш государственный суверенитет и территориальную целостность, защищать интересы 1,4 млрд китайских жителей, включая население Тайваня», — сказал он.

«Если США действительно хотят мира и стабильности в Тайваньском проливе, они должны вернуться к соблюдению принципа «одного Китая» в его первоначальном виде, <…> открыто выступить против и остановить сторонников «тайваньской независимости», — подытожил Цинь Ган.

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