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Азербайджанские парламентарии обсудят 12 мая 22 вопроса

mm1

Обнародована повестка назначенного на 12 мая пленарного заседания Милли Меджлиса.

Согласно информации парламента, в повестку заседания вошли 22 вопроса.

Среди них: ежегодный отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, законопроект об утверждении соглашения между правительством Азербайджана и правительством Узбекистан о создании Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда, законопроект об утверждении соглашения между правительством Азербайджана и правительством Великобритании о международных автомобильных перевозках, законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением медали «За заслуги в области разминирования», «Об общественном участии», «О госслужбе», проекты поправок в Семейный и Гражданский кодексы и др.

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