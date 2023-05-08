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Баку осудил «судебный процесс» в Армении против азербайджанских солдат

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Мы решительно осуждаем постановочный «судебный процесс» в Армении против солдат азербайджанской армии Бабирова Агшина Габиль оглу и Ахундова Гусейна Ахлиман оглу, и так называемое «решение» об аресте Агшина Бабирова.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что Армения, подвергая азербайджанских солдат жестоким физическим пыткам, посредством этого «судебного процесса» подвергает их также моральным и психологическим истязаниям. «Своим безответственным поведением Армения еще раз демонстрирует игнорирование юридической ответственности, которую она несет в соответствии с международным гуманитарным правом, призывов международного сообщества к освобождению заложников и принципов гуманизма. Тот факт, что армянская сторона, предприняв подобные действия, не проявила взаимного отношения в связи с мерами по установлению доверия, предпринятыми нашей страной без каких-либо предварительных условий по возвращению армян, в частности более 10 армянских военнослужащих, которые заблудившись, пересекли границу, свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в мерах по установлению мира и доверия в регионе. Ответственность за подрыв подобным подходом усилий по построению доверия полностью ложится на армянскую сторону. Армения должна положить конец этой подрывной деятельности, сопровождающейся грубыми нарушениями международного гуманитарного права, и немедленно освободить заложников.

Мы призываем международную общественность, соответствующие международные организации и неправительственные организации оказать серьезное влияние и давление на Армению, чтобы наши солдаты, находящиеся в заложниках, в ближайшее время были освобождены и воссоединились со своими семьями», — подчеркивается в сообщении МИД.

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