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Баку и Анкара обсудили сотрудничество в области военного образования (фото)

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8 мая министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой ректором Национального университета обороны Турецкой Республики профессором Эрханом Афйонджу. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, министр обороны выразил удовлетворение видеть их в нашей стране. Министр отметил высокий уровень сотрудничества с братской страной в области военного образования, равно как и в других областях.

Выразив удовлетворение очередным визитом в нашу страну, профессор Э.Афйонджу, в свою очередь, поблагодарил за оказанное гостеприимство. Была особо подчеркнута важность двустороннего сотрудничества в сфере военного образования и в других областях.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества в области военного образования.

Затем турецкая делегация встретилась с первым заместителем министра обороны — начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым.

На встрече было отмечено, что проведение взаимного обмена опытом с Национальным университетом обороны Турецкой Республики благотворно влияет на формирование профессионального кадрового состава азербайджанской армии. Стороны провели обстоятельный обмен мнениями и по другим вопросам.

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