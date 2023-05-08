«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Азербайджанские парламентарии проследят за ходом выборов в Турции

tursia vibori

Группа депутатов Милли Меджлиса при содействии Организации тюркских государств посетит Стамбул для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами, которые пройдут в Турции 14 мая.

Данную информацию приводит отдел по связям с общественностью и прессе Милли Меджлиса.

Отмечается, что председатели комитетов Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, Хиджран Гусейнова, депутаты Хикмет Мамедов, Жаля Алиева, Имамверди Исмаилов, Махир Аббасзаде, Парвин Керимзаде, Джаваншир Фейзиев, Севиль Микаилова, Солтан Мамедов, Эльшан Мусаев, Шахин Исмаилов, Вугар Байрамов, Мазахир Эфендиев и Рамин Мамедов в качестве международных наблюдателей ознакомятся с подготовкой к выборам и пронаблюдают за ходом голосования и активностью граждан на избирательных участках.

Теги:
Из этой рубрики
tursia vibori
Мир

Азербайджанские парламентарии проследят за ходом выборов в Турции

2023/05/08, 19:02
mirziiev
Мир

Мирзиёев примет участие в праздновании Дня Победы в Москве

2023/05/08, 18:48
zelen14 1
Мир

Зеленский пообещал уничтожить рашизм

2023/05/08, 18:18
iran povesili
Мир

В Иране двух человек повесили за богохульство

2023/05/08, 18:04
1679978785 3279
Мир

Атака дронов на Киев «с треском провалилась» благодаря немецкому ПВО

2023/05/08, 17:54
Screenshot 144
Мир

Токаев посетит Китай

2023/05/08, 17:40
50 1
Мир

Токаев заявил, что Казахстан не будет помогать России (видео)

2023/05/08, 17:15
20626529 0 0 1600 901 1920x0 80 0 0 0de61c3932a2044c6beb8f7ce64e3bbb
Мир

Российские релоканты вывезли в Армению $8 млрд

2023/05/08, 16:52
Screenshot 142 1
Мир

Россия отправляет на войну музейные экспонаты

2023/05/08, 16:42