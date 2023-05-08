Азербайджанские парламентарии проследят за ходом выборов в Турции

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Группа депутатов Милли Меджлиса при содействии Организации тюркских государств посетит Стамбул для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами, которые пройдут в Турции 14 мая.

Данную информацию приводит отдел по связям с общественностью и прессе Милли Меджлиса.

Отмечается, что председатели комитетов Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, Хиджран Гусейнова, депутаты Хикмет Мамедов, Жаля Алиева, Имамверди Исмаилов, Махир Аббасзаде, Парвин Керимзаде, Джаваншир Фейзиев, Севиль Микаилова, Солтан Мамедов, Эльшан Мусаев, Шахин Исмаилов, Вугар Байрамов, Мазахир Эфендиев и Рамин Мамедов в качестве международных наблюдателей ознакомятся с подготовкой к выборам и пронаблюдают за ходом голосования и активностью граждан на избирательных участках.