В Иране двух человек повесили за богохульство

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Суд в Иране вынес вердикт по делу двух человек, которых обвиняли в богохульстве — их приговорили к смертной казни, сообщает иранский судебный сайт Mizan.

Речь идет о Юсефе Мехрдаде и Садролле Фащели Заре.

Сообщается, что их казнили за богохульство, оскорбление религии, пророка и других святынь.

Обвиняемые руководили несколькими десятками антирелигиозных интернет-платформ, на которых пропагандировали атеизм, взращивали ненависть к исламу, а также публиковались материалы, оскорбляющие мусульманские святыни, в частности, кадров сожжения Корана, сказано в сообщении.