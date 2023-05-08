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Токаев посетит Китай

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Китай 17-19 мая 2023 года, сообщает пресс-служба Акорды.

В Сиане состоятся переговоры главы нашего государства с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике, а также углубления культурно-гуманитарных связей.

Важным пунктом программы визита станет участие Касым-Жомарта Токаева в работе саммита «Центральная Азия + Китай».

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