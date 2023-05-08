Очередная хитрость России и Ирана: Сирию вернули в ЛАГ

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Пока все мировое сообщество сконцентрировано на событиях в Украине, на украинском контрнаступлении, на Ближнем Востоке завершилась «арабская весна». Так, воскресенье ЛАГ (лига арабских государств) приняла решение вернуть в свои ряды Сирию.

Кульминацией «арабской весны» стала гражданская война в Сирии, которая из локальной быстро превратилась в регионально-мировую войну. Все ключевые мировые и региональные державы так или иначе были задействованы в сирийском конфликте. Иран, Турция, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Израиль, Египет, Россия, США, Франция, и даже Ливан с «Хезболла», все так или иначе приняли участие и внесли свою лепту в этот конфликт.

Итоги таковы, что каждая сторон осталась при своем. Башар Асад победил. Да, но это «Пиррова победа». Он сохранил свою власть, но отдал страну на растерзание иностранных оккупантов, а именно Ирана и России. С другой стороны, часть государства контролирует Турция с вооруженной оппозицией для Анкары и террористами для Дамаска, часть страны контролируется американцами, которые сделали ставку на курдов. Более шести миллионов граждан Сирии сегодня скитается по всему миру, страна разрушена, музеи разграблены, не говоря уже о том, что все ее газовые и нефтяные месторождения под контролем американцев и курдов. Большая часть водных ресурсов Сирии тоже под контролем курдов и американцев.

Начало…

Почему «арабская весна» охватила страны Ближнего Востока? Причин было много. Малообразованная часть населения, с плохими экономическими показателями и деспотичным режимом. Относительно неплохо дела обстояли в Ливии Муаммара Каддафи, который пал жертвой европейских интриг и разборок. «Весна» началась с Туниса и быстро перекинулась в Египет, Ливию, Сирию, Иорданию, Йемен. Однако триггером всех этих процессов была засуха в Украине и России, которые подняли целы на зерно на мировом рынке. Повышение цен на зерновые в нищих арабских странах стало последней каплей терпения для арабов.

Арабская весна началась в 2010 году. На фоне ожесточенных боев в Сирии, Йемене и Ливии в 2014 году (после четырех лет начала «арабской весны») произошел «Майдан» в Киеве, Россия аннексировала Крым и развязала войну в Украине. Сразу же после ее стабилизации она объявила о вхождении России в Сирию для борьбы с ИГИЛ («Исламское Государство»). Мало кто догадывался, что уже тогда Россия поняла, что для обретения опыта уличного боя нужны реформы в армии. Подготовка к нынешней широкомасштабной войне в Украине началась именно тогда.

Сирийская операция прошла успешно. Россия добилась огромных успехов в Сирии и отрицать это нет смысла. Сейчас Башар Асад контролирует большую часть страны во многом благодаря России и Ирану. Другой вопрос, что он контролирует не очень «полезную» или, скажем, прибыльную часть страны, тем не менее реальность заключается в том, что он сохранил власть и страну.

После 10-летних активных действий все стороны конфликта в определенной степени уперлись в тупик и выдохлись. Для ведения дальнейших военных действий нет сил ни у одной стороны. Словом, поменять коренным образом ситуацию на фронте сегодня не удастся. Принимая во внимание все существующие реалии и баланс сил, а также концентрацию Запада и России в Украине, страны Ближнего Востока решились запустить процесс «рестарта».

Китайский «рестарт» Ближнего Востока

«Перезагрузку» на Ближнем Востоке запустил Китай. Подписание мирного соглашения между Саудовской Аравией и Ираном, а также анонсированная конференция в Пекине с участием Ирана и арабский монархий начали давать свои плоды. Во-первых, Саудовская Аравия сразу объявила о завершении войны в Йемене, прекратила его блокаду, решила все гуманитарные проблемы, мир там стал налаживаться под эгидой ООН. Процесс запущен, война в Йемене остановлена.

Во-вторых, стороны начали подходить к более серьезному, сложному геополитическому вопросу — сирийскому. За короткий период Саудовская Аравия установила дипотношения с Сирией, открыла посольство, Асад встретился с представителями Египта, ОАЭ и Катара. При этом во всех этих процессах отсутствуют США. Параллельно Саудовская Аравия идет на сближение с Китаем, роль США на Ближнем Востоке уменьшается. Интересна позиция арабских стран в российско-украинской войне. Хотя Саудовская Аравия и ОАЭ и выделили огромную финансовую помощь Украине, и являются главными покупателями украинского зерна и сельхозпродукции, открыто с критикой антироссийских санкций они не выступают. Более того, сегодня ОАЭ – это страна, куда больше всего текут российские деньги, и через нее Россия может обходить санкции.

Одновременно идет процесс нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. При посредничестве Кремля и номинальном участии Тегерана в Москве запущен процесс переговоров между МИД и спецслужбами Сирии и Турции. Правда, их позиции сейчас далеки от компромиссных, но самое главное – машина запущена, процесс сдвинулся с мертвой точки. Очевидно, что ближневосточные страны углядели шанс наладить отношения и восстановить торгово-экономические отношения в регионе, а также сгладить острые политические углы.

Старые болячки не скоро заживут

Возвращение Сирии в ЛАГ – это еще не решение всех проблем в одночасье. Наоборот, это начало более сложного политико-экономического периода. Во-первых, против Сирии и Башара Асада все еще действуют санкции, сам он для США и западных стран обозначен как террорист. Во-вторых, ЛАГ будет требовать от Асада дистанцироваться от Ирана и России, но Асад будет требовать финансовой поддержки для реформ и строительства страны.

Кстати, строительство Сирии – это отдельная тема политических противоречий между всеми странами. Кто будет отстраивать Сирию – это большой вопрос, который может привести к новому политическому кризису. Очевидно, что больше шансов в этом вопросе у Китая, который не запачкал свои руки в этой кровавой бойне. Однако вовлечение Китая в строительство Сирии не понравится США, контролирующим весь восток страны и энергоресурсы Сирии.

Вообще, следует отметить, что Иран и Россия укрепились в Сирии, а это не по нраву Саудовской Аравии и другим арабским государствам: они будут требовать от Асада больше свободы от своих союзников для того, чтобы они могли инвестировать в эту страну. Асаду же будет сложно сказать Москве и Тегерану: «Ребята, спасибо, но теперь я хочу вновь дружить с арабами». Так не бывает. Поскольку никто из геополитических акторов не захочет просто взять и покинуть Сирию.

Отдельный вопрос – это реформы в конституции Сирии, по которой Асад должен предоставить суннитскому большинству места в парламенте, а также амнистировать всех и объявить о проведении выборов. Пока Башар Асад этого не желает, но это вопрос времени: рано или поздно в рамках ЛАГ и других организаций он встанет.

С другой стороны, Башар Асад понимает, что Россия уже не та. У нее нет достаточно сил, она под санкциями и неизвестно, куда приведет ее украинская война. Даже если Россия добьется промежуточной стабилизации, санкции и изоляция Москвы ничего хорошего для Сирии не предвещают. Не лучшая ситуация складывается и вокруг Ирана. Внутриполитическая ситуация в Иране, экономический и политический кризис в этой стране плохо сказываются на ее внешнеполитических позициях. Поэтому пока не поздно, ему нужно договориться с арабскими странами об определенных гарантиях безопасности, о проведении политических реформ и инвестировании.

Тем не менее военно-политическая ситуация остается все еще хрупкой и сложной. Возможно, если Россия проиграет, а в Иране начнется хаос, тогда конфликт в Сирии вновь разрастется с необратимыми последствиями для Асада.

Ниджат Гаджиев