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Страны G7 готовят удар по «теневому флоту» России

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Страны «Большой семерки» готовят меры по пресечению обхода санкций против российской нефтяной отрасли и, в частности, механизма «потолка цен», сообщает Financial Times со ссылкой на чиновника, знакомого с вопросом.

По его словам, санкции и нефтяной «потолок», запрещающий продавать российские баррели дороже $60, будут обсуждаться на встрече министров финансов G7 в Японии на этой неделе.

Страны G7 намерены усилить борьбу с мошенническими практиками, которые позволяют торговать нефтью из РФ по ценам выше потолка, рассказал источник FT. Среди них — манипуляции с транспондерами танкеров, которые «выключаются» в море, либо не передают данные о портах назначения. По данным Bloomberg, в таком режиме из российских морских портов экспортируется каждый третий баррель, или более 1 млн баррелей в день.

Кроме того, чиновники намерены указать и на другие признаки нарушения санкций. Среди них — попытки учитывать отдельно цену самой нефти и расходы на ее транспортировку и страхование, которые могут достигать $15-20 за баррель.

Благодаря «теневому флоту» из десятков танкеров, часто отживших сроки эксплуатации и предназначенных к списанию на металлолом, средний экспорт нефти из России за последние 4 недели достиг 3,5 млн баррелей в сутки — рекорда с начала войны.

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